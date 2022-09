Protest właścicieli stacji kontroli pojazdów. Twierdzą, że opłaty za badania techniczne są zbyt niskie. Na razie tylko ostrzegają

- Koszty utrzymania stacji kontroli pojazdów są naprawdę duże, począwszy od ogrzewania, na którym staramy się oszczędzać już przez dwie zimy. Ale to także rosnące koszty prądu, a tu już zaoszczędzić trudno, bo wszystkie urządzenia są na prąd. Do tego dochodzą wysokie koszty serwisowania. Co pół roku trzeba legalizować analizator spalin i dymomierz, co dwa lata - manometr. Co roku płacimy za nadzór autorski oprogramowania, co pięć lat stacja przechodzi kosztowny odbiór przez transportowy nadzór techniczny z Katowic - tłumaczy Mariusz Ociepa, diagnosta z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów PKS w Częstochowie.