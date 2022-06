Przed nami piąta edycja Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR w Katowicach. Co w programie?

Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR to unikatowe wydarzenie w skali kraju. W tym roku odbędzie się od 19 do 26 czerwca.

– Kilka lat temu wymyśliliśmy ideę festiwalu, oglądając spektakl Adama Zielińskiego „Nie mów nikomu”, który prezentowano podczas festiwalu „Kontrapunkt” w Szczecinie - mówił Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego. - Występowali w nim aktorzy niezawodowi, aktorzy niesłyszący. Wtedy nie mogliśmy go nagrodzić, ale pomyśleliśmy sobie, że przestrzeń teatru idealnie nadaje się do tego, żeby prezentować takie spektakle, w których biorą udział zarówno osoby z niepełnosprawnościami, ale też i takie, które są w jakimś sensie wykluczone. Postanowiliśmy zadedykować festiwal osobom z niepełnosprawnościami, wykluczonymi, które czują się w jakimś sensie na marginesie życia społecznego i artystycznego - dodał Robert Talarczyk.