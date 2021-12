Przegląd najmodniejszych dekoracji bożonarodzeniowych. Świąteczne trendy w Twoim domu

Nie trzeba porywać się na rewolucyjne metamorfozy, by osiągnąć wspaniały efekt i zaczarować domowe kąty, wprowadzając do nich niepowtarzalny klimat Świąt. Na co zwrócić szczególną uwagę w tym roku? O rady zapytaliśmy ekspertów Salonów Agata.

Welurowy glamour

Zaczynając przegląd świątecznych trendów dekoracyjnych, nie sposób pominąć wiodącego hitu domowych aranżacji – tkanin a’la welurowych. Ten materiał to niekwestionowany król tegorocznych dodatków, szczególnie tych sypialnianych. Koce, poduszki, ale i narzuty na łóżko – ten niezwykle miękki materiał nadaje przestrzeni elegancji w stylu glamour – bez przepychu i wyniosłości, ale ze smakiem i klasą. Jak mówi Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz Salonów Agata: "Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak znaczący jest dobór odpowiedniego materiału. Struktura, połysk lub matowość, wrażenia dotykowe – to wszystko definiuje charakter przestrzeni, która w przypadku Świąt, powinna być możliwie najcieplejsza. Odpowiedzią na te wymagania jest wybór welurowych dodatków, najlepiej tych w odcieniach butelkowej zieleni i głębokiej czerwieni czy granatu – świetnie prezentować się będą m.in. w sypialni!"