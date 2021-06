Przepis na chłodnik. Szybki i smaczny, idealny na upały. Sprawdź jak go przygotować

Chłodnik PRZEPIS

:

Składniki na chłodnik dla 4 osób: 3 długie zielone ogórki, 4 średnie pomidory, pęczek koperku, 2 litry kefiru, 4 jajka, przyprawa typu vegeta, sól, pieprz czarny i pieprz ziołowy.

Jajka gotujemy na twardo. Ogórki obieramy ze skórki, a pomidory sparzamy i też obieramy ze skórki. Ogórki trzemy na tarce na dużych oczkach i wrzucamy do dużego garnka. Posypujemy solą i pieprzem. Pomidory kroimy na kawałki i dorzucamy do startych ogórków. Wlewamy do garnka kefir i dokładnie, powoli mieszamy. Koperek siekamy i dorzucamy do chłodnika. Doprawiamy do smaku vegetą, pieprzem i pieprzem ziołowym. Chłodnik wstawiamy na minimum godzinę do lodówki. Podajemy z ugotowanymi i pokrojonymi na ćwiartki jajkami.