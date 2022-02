Przywiązał psu stalową szynę i wrzucił do wody! Policja szuka zwyrodnialca

Jakim trzeba być człowiekiem, by zrobić coś takiego! Policjanci z komisariatu w Krzyżanowicach poszukują osoby, która wrzuciła do zbiornika wodnego psa. Ten utonął. Ale nie to jest w tym wszystkim najgorsze! Wcześniej bowiem psu przywiązano do szyi duży, stalowy element.

- Komisariat Policji w Krzyżanowicach prowadzi postępowanie w sprawie ujawnienia w dniu 9 grudnia 2021 roku w Krzyżanowicach, w zbiorniku wodnym przy ulicy Kolejowej, truchła zwierzęcia - psa rasy nieustalonej, posiadającego zawiązaną na szyi sznurowaną pętlę wraz z przywiązanym elementem stalowym - mówią policjanci z Raciborza.