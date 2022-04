Publiczność na meczu Rakowa Częstochowa ze Śląskiem Wrocław. Gorący doping, ale na końcu remis ZDJĘCIA KIBICÓW

W wyjściowej jedenastce znalazł się Vladyslav Kochergin. Pierwsza połowa spotkania była dość wyrównana. Oba zespoły dążyły do zdobycia bramki, ale czujni byli przede wszystkim bramkarze, Kacper Trelowski i Michał Szromnik. Gol otwierający wynik spotkania padł dopiero w 45. minucie. Zdobył go Caye Quintana, dobijając swój własny strzał z bliskiej odległości.

W przerwie meczu trener Marek Papszun dokonał dwóch zmian. Na boisku pojawili się Ben Lederman i Mateusz Wdowiak. W 62. minucie Czerwono-Niebieskim udało się doprowadzić do wyrównania. Do piłki na 30. metrze od bramki rywali dopadł Patryk Kun i mocno uderzył po ziemi obok bezradnego Szromnika. Raków niesiony głośnym dopingiem kibiców szukał bramki dającej prowadzenie. W 82. minucie bliski szczęścia był Vladislavs Gutkovskis, ale w starciu z bramkarzem gości został znokautowany, a sędzia tego spotkania Tomasz Kwiatkowski nie zakwalifikował tego zagrania jako faul. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił i oba zespoły podzieliły się punktami.