Puchar Świata Wisła 2021 NA ŻYWO, LIVE Konkurs drużynowy 4.12.2021. Polacy drudzy na półmetku Rafał Musioł

W Wiśle czeka nas weekend z Pucharem Świata. Dla polskich skoczków to okazja do przełamania największego od kilku lat impasu. Przez kwalifikacje przeszło jedenastu z trzynastu Biało-Czerwonych, ale zajęli dość odległe miejsca. W sobotę o 16.30 rozpocznie się konkurs drużynowy, o ile coraz mocniej wiejący wiatr na to pozwoli. Najnowsze wieści, zapowiedź zawodów oraz relacje i wyniki na żywo konkursów będziecie mogli śledzić poniżej.