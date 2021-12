Puchar Świata Wisła 2021 NA ŻYWO, LIVE Konkurs indywidualny 5.12.2021. Stoch ratuje honor

W Wiśle czeka nas weekend z Pucharem Świata. Dla polskich skoczków to okazja do przełamania największego od kilku lat impasu. Przez kwalifikacje przeszło jedenastu z trzynastu Biało-Czerwonych, ale zajęli dość odległe miejsca. W sobotę w konkursie drużynowym Biało-Czerwoni wylądowali poza podium. Jak będzie w zmaganiach indywidualnych? Najnowsze wieści, zapowiedź zawodów oraz relacje i wyniki na żywo konkursów będziecie mogli śledzić poniżej.

Konkurs indywidualny rozpocznie się w niedzielę 5.12.2021 o godzinie 16. W gronie 50 zawodników jest jedenastu Polaków: Jan Habdas (nr 1), Tomasz Pilch (2), Paweł Wąsek (3), Stefan Hula (4), Klemens Murańka (5), Aleksander Zniszczoł (7), Andrzej Stękała (10), Jakub Wolny (13), Dawid Kubacki (21), Piotr Żyła (24) i Kamil Stoch (39). W serii próbnej najlepszy był Halvor Egner Granerud , a Kamil Stoch zajął trzynaste miejsce. Wyniki konkursu live możecie śledzić poniżej. Pod wynikami znajdziecie relację tekstową na żywo. Skoki narciarskie w Wiśle NA ŻYWO 5.12.2021 Skoki narciarskie Wisła 2021 NA ŻYWO: KONKURS INDYWIDUALNY Relacja na żywo ze skoków narciarskich w Wiśle 2021

Aby śledzić wyniki na bieżąco, odświeżaj stronę (F5) Anże Lanisek bez błysku. 115 metrów i czternasta lokata.

Markus Eisenbichler - 120,5 m. Niemiec jest piąty. Stoch obsuwa się na ósme miejsce. Zostało dwóch skoczków. Halvor Egner Granerud tylko 102,5 m! Norwega nie będzie w drugiej serii. Lot wyglądał dramatycznie. Stefan Kraft, rekordzista Malinki, 120 metrów. Austriak jest drugi, 0,3 pkt za Hoerlem. Stoch siódmy. Cene Prevc, który miał najdłuższy skok w drużynówce, ląduje na 121 metrze. Trzecie miejsce, spycha Stocha na szóste. Kilian Peier - 118 m. Dwunasta lokata. Timi Zajc jest ósmy. Kamil Stoch ma szansę na pierwszą dziesiątkę. Marius Lindvik - 122 m. Norweg jest drugi, przegrywa notami za styl. Zostało ośmiu skoczków. Stoch jest piąty. W drugiej serii zobaczymy trzech Polaków. Trudno w to uwierzyć, ale to najlepsze osiągnięcie w obecnym sezonie. Po 40. skoczkach. 1. Hoerl - 123,4, 2. J. Kobayashi - 117,2, 3. Forfang - 114,6. 4. Stoch - 114,2. 16. Żyła - 1106,3, 18, Zniszczoł - 105,9. Kubacki trzecim oczekującym.

Zakopiańczyk osiąga 117 metrów. Jest czwarty, najlepszy z Polaków. Zbliżamy się do skoku Kamila Stocha. Pius Paschke - 119 m. Starczyło na czwarte miejsce. Żyła dwunasty, Zniszczoł trzynasty. Johann Andre Forfang - 118,5 m i trzecie miejsce. Prowadzi wciąż Hoerl. Aleksander Zniszczoł awansuje po kiepskim skoku Andreasa Wellingera. Kubacki trzecim oczekującym. Po 30 skoczkach 1. Hoerl - 123,4 pkt, 2. J. Kobayashi - 117,2, 3. Schmid - 113,7. Z awansem na razie tylko Żyła, pierwszy oczekujący to Zniszczoł. Junshiro Kobayashi - 119,5. Japończyk jest drugi. Piotr Żyła z awansem do finału. Constantin Schmid jest drugi. Zwycięzca kwalifikacji Jan Hoerl, który miał upadek w serii próbnej, jako pierwszy przeskoczył punkt K. 121 metrów i prowadzenie. Jewgienij Klimow wskakuje na drugie miejsce - 117 m. Wiślanin ląduje na 115 m. Szóste miejsce, drugie oczekujące. Jest najlepszym z Polaków. Został nam jeszcze tylko Kamil Stoch.

Kibice mocno się ożywili. Skacze Piotr Żyła. Daniel Andre Tande tylko 110 m. Aschenwald pierwszym skoczkiem z awansem do drugiej serii. Dawid Kubacki, który wczoraj zawalił konkurs drużynowy - 113 m. Ósme miejsce dzielone z Polaskiem. Po 20. skoczkach 1. Aschenwald - 112,8 pkt, 2. Kos i K. Sato - po 108,8. Zniszczoł szósty. Lovro Kos - 119 m. Wciąż nikt nie doleciał do punktu K. Słoweniec jest drugi. Philipp Aschenwald - 119,5 m. Najdłuższy skok i prowadzenie. Domen Prevc zdyskwalifikowany za kombinezon. Fredrik Villumstad z Norwegii - 117 m. Druga pozycja. Jakub Wolny, ósmy z naszych skoczków, dostosowuje się do kolegów. 104,5 m. Dziesiąta lokata. 118 metrów Keiichi Sato i wyprzedza Zniszczoła o 2,9 pkt.

Za nami dziesięciu skoczków. 1. Zniszczoł - 105,9 pkt, 2. Polacek - 103,6 pkt, 3. Nazarow - 97,7. Pięć ostatnich miejsc dla gospodarzy.

Andrzej Stękała koszmarnie... 100,5 m, ostatnie miejsce. Mamy Biało-Czerwony dramat. Aleksander Zniszczoł, szósty z Polaków, skacze w dobrych warunkach 116,5 m. Jest liderem. Pierwszy z obcokrajowców, Viktor Polasek, osiąga 113 metrów. I to wystarczy, by objąć prowadzenie. Klemens Murańka 101,5 m. Fatalny poziom grupy krajowej. Na czele Paweł Wąsek. Stefan Hula, nestor reprezentacji, 104 metry... Paweł Wąsek - 107 m. To nie jest udany początek Biało-Czerwonych, których w pierwszej serii jest jedenastu. Tomasz Pilch nieco dalej - 106,5 m, ale to też nie była dobra próba. Debiutant Jan Habdas, świeżo upieczony 18-latek, otwiera konkurs skokiem na równe 100 m. Szanse na awans są minimalne. Pięciu pierwszych skoczków to reprezentanci Polski. Konkurs rozpocznie się lada chwila. Dziś warunki są znacznie lepsze niż podczas rywalizacji drużynowej. TAK RELACJONOWALIŚMY KONKURS DRUŻYNOWY

W Wiśle wygrywa Austria wyprzedzając Niemców o 0,3 pkt i Słoweńców o 8,6 pkt. Polska jest czwarta ze stratą 50,1 pkt do zwycięzców

Anże Lanisek skacze tylko 111,5 m. Słowenia na trzecim miejscu. Karl Geiger ląduje na 125 m i Niemcy są o 0,3 pkt za Austriakami Stefan Kraft skacze 126 m i Austria na pewno będzie na podium Polacy wyprzedzają Japonię i Norwegię, ale strata do trzech czołowych drużyn jest zbyt duża Kamil Stoch ląduje na 116 m. Nie da nam to znaczącego awansu. Po raz pierwszy nie będziemy w Wiśle w konkursie drużynowym na podium

Polacy spadli na szóstą lokatę i raczej nie będą dziś na podium Timi Zajc skacze 122,5 m. Słowenia zostaje liderem, bo Daniel Huber wylądował na 113 m i Austria spadła na trzecią pozycję Dawid Kubacki skacze fatalnie. Tylko 97 m. Spadamy nie tylko za Niemców, ale i Norwegów. Markus Eisenbichler został zdjęty z belki z powodu podmuchów wiatru. Gdy usiadł na niej ponownie to poszybował na 130 m.

Andrzej Stękała tylko 112,5 m. Polacy tracą prowadzenie spadając na trzecie miejsce tracąc 2,7 pkt do Austrii i 0,9 pkt do Słowenii Peter Prevc ląduje na 121 m, ale Słownia spada na drugie miejsce Jan Hoerl skacze 121,5 m. Austria ma 17 pkt przewagi nad Niemcami Stephan Leyhe skacze 120,5 m. Niemcy mają dużą przewagę nad Norwegami Manuel Fettner tylko 115 m i Austria spada na trzecie miejsce. Prowadzi Polska przed Słowenią Piotr Żyła skacze 121 m. Polska dalej przed Słowenią, ale nasza przewaga zmalała do 12 pkt Daleki skok Cene Prevca. Ląduje na 135 m. To na razie najdłuższa odległość. Słowenia obejmuje prowadzenie Rozpoczynamy serię finałową. Polacy są na półmetku wiceliderem, więc w tej grupie będą skakać jako przedostatni Po I serii prowadzi Austria wyprzedzając o 3,4 pkt Polskę i o 23,3 pkt Słowenię.

Karl Geiger kończący I serię skacze 116,5 m. Niemcy są na czwartej pozycji tracąc do liderów 31 pkt

Anże Lanisek skacze zaledwie 107 m. Słowenia traci do Polski blisko 20 pkt Stefan Kraft ląduje na 122 m. Austria odrabia straty do Polski i obejmuje prowadzenie wyprzedzając Biało-Czerwonych o 3,4 pkt Nasz trzykrotny mistrz olimpijski skacze 117,5 m i bezradnie rozkłada ręce. Spodziewał się dłuższego skoku W ostatniej grupie z naszych skoczków wystąpi Kamil Stoch Po trzech grupach Polska prowadzi wyprzedzając o 0,2 pkt Słowenię i o 4,7 pkt Austrię. Markus Eisenbichler zaledwie 107 m. Niemcy spadają na 5 lokatę Timi Zajc najdalej w tej grupie 126 m. Słowenia wskakuje na drugą pozycję Junshiro Kobayashi tylko 116,5 m. Japonia jest czwarta za Polską, Austrią i Rosją

Daniel Huber skacze 116 m. Austria tracie prowadzenie na rzecz Polaków, którzy wyprzedzają ich o 4,7 pkt Kubacki ląduje na 119 m. Polska na razie jest liderem. Czekamy co zrobią rywale W trzeciej grupie z Biało-Czerwonych zobaczymy Dawida Kubackiego Na półmetku I serii prowadzi Austria wyprzedzając o 4,9 pkt Polskę i o 14,4 pkt Słowenię Stephan Leyhe 118 m Niemcy są na czwartej pozycji tracąc do liderów 16,4 pkt Peter Prevc skacze 118,5 m. Słowenia zajmuje trzecie miejsce za Austrią i Polską Keiichi Sato tylko 103 m. Japonia traci prowadzenie. Na razie zajmuje czwarte miejsce Jan Hoerl złapał wiatr pod narty i poszybował na odległość 134,5 m. Austria wyprzedza Polskę o 4,9 pkt Piękny skok Polaka - osiąga najdłuższą jak na razie odległość 129,5 m. Polska obejmuje prowadzenie

Jako drugi z Polaków będzie skakał w Wiśle Andrzej Stękała Po pierwszej grupie skoczków prowadzi Japonia wyprzedzając o 5,1 pkt Austrię, o 5,5 pkt Słowenię, o 5,9 pkt Polskę i o 6,1 pkt Niemców

Pius Paschke tylko 121,5 m. Niemcy dopiero na piątym miejscu - za Polakami Cene Prevc osiąga 123,5 m. Słowenia na trzecim miejscu za Japonią i Austrią, a przed Polską Yukija Sato ląduje najdalej skacząc 125,5 m. Japonia prowadzi Robert Johansson długo czekał na swój skok z powodu wiatru. Norweg w trudnych warunkach skacze krótko tylko 93,5 m Manuel Fettner skacze 121 m. Austria wyprzedza Polskę o 0,8 pkt Wiślanin skacze 120 m. Polacy wyprzedzają Rosjan i Amerykanów Pierwszym z naszych zawodników będzie Piotr Żyła Rywalizację zaczną Amerykanie, Polacy będą skakać jako trzeci

Zawodnicy skakać będą z 4. belki Na starcie stanie dziewięć drużyn, w tym Biało-Czerwoni Sędziowie z powodu wiatru odwołali serię próbną. Czekamy na początek konkursu Rozpoczynamy relację live z sobotniego konkursu drużynowego w Wiśle Po kwalifikacjach Michal Doleżal poinformował, że w sobotnim konkursie drużynowym wystąpi czwórka: Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Na liście startowej jest dziewięć reprezentacji: Stany Zjednoczone, Rosja, Polska, Szwajcaria, Austria, Norwegia, Japonia, Słowenia oraz Niemcy. Biało-Czerwoni we wszystkich dotychczasowych konkursach drużynowych w Wiśle stawali na podium. Tym razem powodów do optymizmu jest jednak niewiele, a forma Dawida Kubackiego w opinii ekspertów sprawia, że wystawienie go w czwórce jest ryzykiem podjętym przez Doleżala. Prognozy pogody zapowiadały na sobotę porywisty wiatr i tak się stało, w dodatku zaczęły się opady gęstego śniegu. Ze względu na niebezpieczne warunki najpierw Doleżal wycofał polską czwórkę z serii próbnej, a potem oficjalnie ją odwołano. Czy konkurs rozpocznie się zgodnie z planem?

Tutaj możecie śledzić na żywo konkurs drużynowy, który rozpocznie się 4.12.2021 o godzinie 16.30

Skoki narciarskie w Wiśle NA ŻYWO 3.12.2021 Skoki narciarskie Wisła 2021 NA ŻYWO: KWALIFIKACJE WYNIKI Relacja na żywo ze skoków narciarskich w Wiśle 2021

Aby śledzić wyniki na bieżąco, odświeżaj stronę (F5) RELACJA LIVE Austriak Jan Hoerl sensacyjnie wygrywa kwalifikacje. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch, który zajął 10. miejsce. W niedzielnym konkursie wystąpi jedenastu Biało-Czerwonych.

Karl Geiger osiąga rozmiar skoczni! 134 metry Niemca. Drugie miejsce Niemca. Wicelider Pucharu Świata Anze Lanisek - 123 metry. Będzie w drugiej dziesiątce. Markus Eisenbichler - 117 metrów... Trzydzieste siódme miejsce. Halvor Egner Granerud - 120 metrów. Trzydzieste miejsce. Stefan Kraft, rekordzista skoczni, 121,5 m. Dopiero 33., ale z awansem. Zostało pięciu skoczków. Prowadzi wciąż Hoerl. Ależ skok Mariusa Lindvika! Norweg ląduje na 132 metrze. Jest drugi 1,1 pkt za Hoerlem. Naoki Nakamura - 126,5 m. Jest trzeci. Na górze Malinki została już tylko najlepsza dziesiątka Pucharu Świata. Na czele Hoerl przed Klimowem i Sato. Stoch jest szósty, a Wolny dziewiąty. Jak na mistrza z Zębu skok dość przeciętny. 122,5 m i szóste miejsce, najlepsze z Biało-Czerwonych. W niedzielnym konkursie wystartuje jedenastu Polaków. Za nami 60. skoczków. Pora na Kamila Stocha.

Yukiya Sato wskakuje na trzecie miejsce. Seria przeciętnych skoków, czołówka bez zmian. Zostało dwudziestu zawodników. Najlepszy z Polaków Jakub Wolny jest szósty. Prowadzenie przejmuje Austriak Jan Hoerl - również 129 m. Warunki dały mu przewagę 6,8 pkt. Za nami 50 skoczków. Jewgienij Klimow leci 129 metrów. Najdłuższy skok kwalifikacji. Rosjanin liderem. Warto dodać, że w ekipie Biało-Czerwonych kwalifikacje są elementem rywalizacji o miejsce w zespole w sobotnim konkursie drużynowym. Piotr Żyła, wiślanin, skacze 123 metry. Trzecie miejsce między Wolnym i Stękałą. Dziesiąty Polak w konkursie. Dawid Kubacki skacze 122 metry. Szóste miejsce i jest dziewiątym Polakiem w konkursie. Za nami 40. zawodników. 1. Kos, 2. Wolny, 32. Stękała. 126 metrów Słoweńca Lovro Kosa. Jest liderem o 3,3 pkt przed Wolnym.

Poza konkursem z polskiej reprezentacji na razie tylko Maciej Kot i Jarosław Krzak. Ośmiu w konkursie, jeszcze trzech na górze skoczni.

Jakub Wolny dołącza do tej grupy jako ósmy. 121 metrów daje mu prowadzenie o 0,2 pkt przed Andrzejem Stękałą. Aleksander Zniszczoł z awansem. Siedmiu naszych skoczków ma już w kieszeni występ w konkursie! Anders Fannemel, letni rekordzista Malinki - 116 ,5 m. Ósme miejsce. Tomasz Pilch też awansował! Skacze Andrzej Stękała. Osiąga 124 metry i zostaje liderem. Mamy już pięciu Polaków w niedzielnym konkursie. Debiutant Jan Habdas jest czwartym Polakiem z awansem. Awans Stefana Huli. Paweł Wąsek też będzie skakał w konkursie. Klemens Murańka pierwszym Polakiem z awansem. Kolejna dyskwalifikacja - jury skreśla Rosjanina Ilię Mankowa. Domen Prevc - 126 m i został pierwszym zawodnikiem z kwalifikacją do niedzielnego konkursu. Po 20. skoczkach nadal 1. Nazarow, 2. Murańka, 3. Wąsek Ukrainiec Andri Waskul zalicza niegroźny upadek po lądowaniu.

Michaił Nazarow w trudnych warunkach 119,5 m, jest liderem. Maciej Kot został zdyskwalifikowany za kombinezon. Kolejnym Polakiem na belce jest Aleksander Zniszczoł - 116 m. Klasyfikację otwiera sześciu Polaków, Zniszczoł zamyka tę grupkę. Za nami dziesięciu skoczków. Na czele Murańka przed Wąskiem i Hulą. Klemens Murańka, który w Niżnym Tagile miał pozytywny wynik testu koronawirusowego, ale dzięki negatywnym kolejnym wynikom dostał zielone światło na start w Wiśle. Tu skacze 122,5 m, zostaje liderem i ma duże szanse na awans do niedzielnego konkursu. Po sześciu zawodnikach prowadzi Paweł Wąsek - 121 m, przed Stefanem Hulą i Habdasem, Ostatni jest Jarosław Krzak - 110,5 m.

Najlepsze otwarcie zalicza Jan Habdas - 122,5 m daje mu prowadzenie. Pierwszych sześciu skoczków kwalifikacji to reprezentanci Polski. TAK ZAPOWIADALIŚMY KWALIFIKACJE Trzynastu polskich skoczków startuje w piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu na skoczni imienia Adama Małysza. Na liście startowej znajduje się 72 zawodników z dziewiętnastu reprezentacji. Numery Polaków: Jarosław Krzak (1), Jan Habdas (nr 2), Maciej Kot (3), Tomasz Pilch (4), Paweł Wąsek (5), Stefan Hula (6), Klemens Murańka (8), Aleksander Zniszczoł (17), Andrzej Stękała (29), Jakub Wolny (33), Dawid Kubacki (42), Piotr Żyła (45) oraz Kamil Stoch (61).

Pierwszą serię treningową wygrał Kamil Stoch (128 m), a Piotr Żyła był czwarty (125). Poza pięćdziesiątką, która w klasyfikacjach uzyska awans znaleźli się Klemens Murańka (110,5), Jakub Wolny (104) i Jarosław Krzak (109). W drugiej serii najlepiej spisał się Słoweniec Cene Prevc (129), Żyła był szósty (125), a dziewiąty Stoch (125,5). Dziś urodziny obchodzi Adam Małysz. Dyrektor sportowy PZN stwierdził, że chciałby w prezencie zobaczyć dobry wynik Biało-Czerwonych. TAK ZAPOWIADALIŚMY PUCHAR ŚWIATA WISŁA 2021 Wisła na mapie Pucharu Świata w skokach narciarskich pojawiła się po raz pierwszy w 2013 roku, pięć lat po zakończeniu burzliwej modernizacji skoczni, która nosi imię Adama Małysza. Historyczny konkurs wygrał Norweg Anders Bardal, a najlepszy z Polaków, wiślanin Piotr Żyła był szósty. Potem z reguły bywało już tylko lepiej. 16 stycznia 2014 Kamil Stoch stanął na podium zajmując drugie miejsce za Niemcem Andreasem Wellingerem. 14 stycznia 2017 doczekaliśmy się Biało-Czerwonego triumfu: Stoch okazał się najlepszy i wtedy, i dzień później.

W sumie w Wiśle polscy skoczkowie wygrywali trzy razy, tyle samo zajmowali też drugie i trzecie lokaty. To przede wszystkim zasługa Stocha - mistrz z Zębu zaliczył w Malince dwa zwycięstwa, dwa drugie i jedno trzecie miejsce, co jest najlepszym bilansem indywidualnym w historii tego obiektu. Trzeci polski triumf to już skoki drużynowe. I to właśnie one stały się naszą specjalizacją - gospodarze stawali na podium we wszystkich takich konkursach! Wygraną w 2018 roku dopełniło drugie miejsce w 2017 i trzecie w 2019 oraz 2020.

Podtrzymanie tej serii byłoby wielką radością dla kibiców, którzy wypełnią trybuny. Obecny sezon, który rozpoczął się dwa tygodnie temu, jest bowiem koszmarem. W Niżnym Tagile i w Ruce ekipa Michala Doleżala była tłem dla rywali i w Pucharze Narodów zajmuje siódme miejsce ze stratą 283 punktów do trzeciej Japonii (578 za prowadzącymi Niemcami!), a indywidualnie liderujący kadrze Stoch jest trzynasty, 228 punktów za Karlem Geigerem i 115 za zamykającym czołową trójkę innym Niemcem Markusem Eisenbichlerem. Trzykrotny mistrz olimpijski ma na koncie dwa jedyne w polskiej reprezentacji miejsca w czołowej dziesiątce (5 i 8), ale też dwukrotnie nie awansował do drugiej serii.

- Wiedziałem, że nie zawsze będzie idealnie, ale też nie myślałem się, że będzie tak źle. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, by z tego wyjść - mówił selekcjoner w rozmowie ze skijumping.pl. W poszukiwaniu formy Biało-Czerwoni zaliczyli dodatkowe treningi już w Wiśle, chwaląc przygotowanie skoczni, na której zgromadzono spore zapasy śniegu. W sobotę i niedzielę przewidywany jest porywisty wiatr, ale największym cieniem nad Pucharem Świata kładzie się pandemia koronawirusa. W Niżnym Tagile pozytywne wyniki otrzymali Klemens Murańka i Amerykanin Decker Dean, a w Ruce Japończyk Ryoyu Kobayashi. Wszyscy zostali wyeliminowani z rywalizacji, ale w tym ostatnim przypadku doszło do dużego zamieszania. Jeden z faworytów do zdobycia Kryształowej Kuli nie zgadzał się z wycofaniem z konkursów, przypominając, że ma status ozdrowieńca, a wykonane przez niego kolejne testy antygenowe przyniosły wyniki negatywne. Dla Finów liczył się jednak tylko pierwszy wynik i Kobayashi musiał pozostać w Ruce w izolacji, co oznacza, że nie pojawi się także w Wiśle.

W Beskidach cała karawana pucharowa przejdzie kolejne testy, ale sygnały o dużej komplikacji napływają już z Engelbergu, gdzie za tydzień miał się odbyć kolejny etap walki o Kryształową Kulę. Szwajcarzy wymagają odbycia kwarantanny przez wszystkich przyjeżdżających z krajów, w których wykryto przypadki nowej mutacji koronawirusa, omikromu. A ponieważ na tej liście są m.in. Niemcy i Austria, a pojawiają się kolejne, zawody mogą zostać odwołane, bo Helweci nie przewidują wyjątków dla sportowców.

W dzisiejszych kwalifikacjach Polska może skorzystać z puli organizatora i wystawić trzynastu skoczków. Doleżal zdecydował się na grupę w składzie Stefan Hula, Maciej Kot, Jarosław Krzak, Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Tomasz Pilch, Andrzej Stękała, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Jan Habdas. Zawodników - w przeciwie-ństwie do ubiegłego roku - wspierać będą kibice. Dyrektor skoczni Andrzej Wąsowicz informował, że bilety błyskawicznie znalazły nabywców. Miłość fanów najwyraźniej nie zna granic, bo wejściówki były drogie i nie przewidziano wariantów ulgowych. Czy w zamian kibice zobaczą przełamanie Biało-Czerwonych?

Transmisje konkursów skoków w Wiśle w TVP i Eurosporcie. Program PŚ w Wiśle 3 grudnia piątek

15.00 - otwarcie bram, 15.45 - oficjalny trening (dwie serie), 18.00 - kwalifikacje do konkursu indywidualnego;

4 grudnia sobota

14.00 - otwarcie bram, 15.30 - seria próbna, 16.30 - pierwsza seria konkursu drużynowego;

5 grudnia niedziela

13.30 - otwarcie bram, 15.00 - seria próbna, 16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego.

