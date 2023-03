Puszcza - Podbeskidzie 1:1. Górale ratują cenny remis w końcówce

Dla Podbeskidzia to był najważniejszy mecz jak dotąd w tym sezonie. W Niepołomicach Górale mogli zrównać się punktami z rywalem o udział w barażach o awans do Ekstraklasy, dając sobie szansę na wyprzedzenie go w tabeli w przypadku takiej samej liczby punktów.

Nietrudno było przewidzieć, w jaki sposób obie drużyny zagrają w sobotnie popołudnie. Puszcza znana jest z twardej, bezpośredniej i fizycznej gry; Podbeskidzie chce wygrywać grając kombinacyjnie i estetycznie. Szansę na zwycięstwo miał zespół, który był bardziej wierny swojej sztuce, a pod tym względem zdecydowanie lepsi byli gospodarze.

Puszcza narzuciła bezpośredni syl gry zwłaszcza w pierwszej połowie. Grając blisko rywali skutecznie utrudniała im rozgrywanie piłki na suchej i nierównej murawie, a sama zagrażała bramce wrzutkami ze bocznych sektorów boiska. Właśnie w taki sposób padł jedyny gol pierwszej połowy - Lucjan Klisiewicz posłał precyzyjne podanie z prawego skrzydła, a silny Emile Thiakane wypracował sobie przestrzeń do strzału i z łatwością pokonał Matveia Igonena.