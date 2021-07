Quo vadis świecie? O przyszłości Europy i cywilizacji w książce „Dół” Waldemara Łysiaka

W latach 70. pisarz Waldemar Łysiak pytał publicznie dokąd zmierza sztuka, dziś w nowej książce zatytułowanej „Dół” do tamtego pytania dodaje kolejne: o przyszłość Europy, cywilizacji, świata zbudowanego na podwalinach kultury łacińskiej, który wali się w posadach, bo opanowała go gangrena w postaci politycznej poprawności. Pisarz mówi wprost „Polityczna poprawność jest złem udającym dobro i kłamstwem udającym prawdę”. Na ponad 300 stronach i w 13 rozdziałach pisarz omawia ZŁO, które pleni się na różnych polach.

Niedawno Sylwia Chutnik, pisarka i „osoba nieheteronormatywna” ogłosiła: „Jesteśmy tu, by podważyć tradycję polskiej rodziny – patriarchalnej, przemocowej, toksycznej, obrzydliwej, w której toczą się potworne rzeczy, bo ktoś chce, by działy się za zamkniętymi drzwiami”.

Waldemar Łysiak takie enuncjacje kwituje wprost: „chcąc być człowiekiem światłym i nowoczesnym należy odrzucić zaściankowe zacofanie, wznosząc się ponad »stereotypowość«”. Więc się wznoszą, atakując rodzinę, Kościół, chrześcijaństwo, patriotyzm, tradycję itd. Kolejny pisarz, tym razem Jakub Żulczyk „chcąc być człowiekiem światłym” ogłasza w wywiadzie: „Watykan to pomnik wszystkiego, czym Kościół dziś jest. Autokratyczną, zaborczą, bogatą, tuszującą zło instytucją”. Tak mówią i piszą ci, którym wydaje się, że „pozjadali wszystkie rozumy świata”. Literacka nagroda Nobla trafiała kiedyś do wielkich ludzi pióra, dziś z reguły trafia do tych, którzy piszą i mówią, co trzeba, by się przypodobać Salonowi. Łysiak idzie pod prąd, pisze tak, jak nigdy nie napisze żaden pisarz lub pisarka, chcący mieć względy tegoż Salonu. Wali, na prawo i lewo prawdą po oczach wedle celtyckiej dewizy, która od lat jest jego credo: „Prawda przeciw światu!”. Nową książką kolejny raz udowadnia, że jest nie tylko świetnym pisarzem, ale i publicystą.