Rafał Musioł (KOMENTARZ): Na Euro trwa teatr cieni i gra pozorów

Cztery miliardy dolarów straciła Coca-Cola przez jeden gest Cristiano Ronaldo. Portugalczyk odsunął od siebie jej flagowy produkt, schował poza telewizyjnym kadrem, i polecił picie wody. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że pewnie wszyscy pamiętają reklamy produktów z tej samej zdrowotnej półki z udziałem tego samego piłkarza. Ok, może od tamtego czasu jego świadomość wzrosła, ale ile pieniędzy na tym zarobił, wie tylko on sam. W takim kontekście gest z Euro 2020 trochę zalatuje jednak hipokryzją. Trzeba z kolei przyznać, że Cola popisała się w tej sprawie sprawnością PiaRowską level hard. Wydanie oświadczenia, że właściwie nic się nie stało, a ponieważ dba o maksymalnie szeroki wybór dla każdego, więc w jej ofercie woda też się znajduje, było posunięciem optymalnym.

Mimo tej dobrej miny do złej gry prawdziwy problem mogą mieć UEFA i FIFA, bazujące przy organizacji największych imprez na pieniądzach ze źródeł dalekich od sportowego trybu życia. Zachowanie Ronaldo i Paula Pogby, który z kolei pozbył się piwa Heineken, z pewności będą tematami gorąco dyskutowanymi na spotkaniach biznesowych w kontekście kolejnych turniejów. Światowa i europejska federacja będą w tych negocjacjach w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Bo albo stracą gigantyczne pieniądze, albo zagrożą piłkarzom karami, co będzie oznaczało równie gigantyczną stratę wizerunkową. Ba, nie można wykluczyć z ich strony otwartego buntu na krawędzi wojny.