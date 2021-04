Rafał Musioł (KOMENTARZ): Stadion Śląski to tylko piłka i żadna lekka tego nie zmieni

Traf chce, że podczas tego samego weekendu odbywa się finał Fortuna Pucharu Polski. Impreza wręcz stworzona dla Stadionu Śląskiego. Bo wbrew wszelkim próbom zaklinania rzeczywistości on był, jest i będzie piłkarskim Kotłem Czarownic, a nie żadną mekką lekkoatletyczną. I szkoda, że właśnie o to wydarzenie nie kruszono kopii tak skutecznie, jak o sztafety. Być może także dlatego, że - o czym wie niewiele osób - szefowie Śląskiego nigdy nie wystąpili do PZPN-u o licencję umożliwiającą organizację na nim spotkań ligowych i PP! Dzięki temu działaniu historyczną pępowinę odcięto nie tylko w sposób symboliczny, ale i materialny, przerywając -nomen omen - sztafetę piłkarskich pokoleń ściśle związanych z tym magicznym miejscem.