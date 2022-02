Rafał Musioł: Pamiętacie czasy, gdy Kraków chciał być Pekinem?

Pekin zdecydowanie nie jest wymarzonym miejscem na organizację igrzysk olimpijskich. Otoczka polityczna i łamanie praw człowieka stanowią jedną stronę odartego ze złota medalu, a ekologiczna katastrofa drugą. Raport „Slippery slopes” jest wstrząsający: tylko na produkcję sztucznego śniegu zostanie zużytych 185 milionów litrów wody i to w regionie, w którym jej brak stanowi poważny problem. Dodając do tego koronawirusową histerię Chińczyków uzyskujemy obraz imprezy najdziwniejszej w historii. Warto w tym miejscu jednak przypomnieć, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie miał zbyt dużego pola manewru, bo jedynym kontr-kandydatem Pekinu były kazachskie Ałmaty...

Wszyscy pozostali chętni wycofali się w przedbiegach. We Lwowie zadecydowała polityczna sytuacja Ukrainy, w Sztokholmie gigantyczne koszty, a w Oslo pomysł upadł w referendum. I tak samo stało się w Krakowie. No właśnie, pamiętacie jeszcze Państwo, że stolica Małopolski miała olimpijskie aspiracje? 25 maja 2014 roku w referendum frekwencja wyniosła 35,96 procent, za igrzyskami zagłosowało 62.453 (30,28 proc.) osób, a przeciwko 143.796 (69,72 proc.). Jak podliczyła Najwyższa Izba Kontroli cała inicjatywa pochłonęła 11 milionów złotych. A co zostało w pamięci? Plakat na którym Kraków, z pominięciem Zakopianki, leżał pod Giewontem oraz powołanie przez grupę górali Komitetu Polsko – Chińskiej Przyjaźni Olimpijskiej 2013, które miało wykopać metro „Kitajtorpeda” do Azji...