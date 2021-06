Rafał Musioł: Paulo Sousa pracuje w systemie last minute

Mateusz Klich po debiucie u Sousy: Mamy dużo w nogach i to się odbiło na naszej dyspozycji

Mateusz Klich uzupełnił środek pola obok Grzegorza Krychowiaka w towarzyskim meczu Polska - Rosja. Pomocnik Leeds United nie mógł grać w pierwszych meczach za kadencji Paulo Sousy z powodu koronawirusa. Był to więc jego debiut u Portugalczyka. Mimo to, jest zadowolony ze swojego występu i z możliwości zagrania w tym spotkaniu - Cieszę się, że mogłem wystapić. Wydaje mi się, że to był bardzo wymagający przeciwnik. Jest jeszcze parę rzeczy do poprawy, ale w tym eksperymantalnym składzie, z kilkoma zmiennikami od pierwszej minuty, w tym ustawieniu, którego wciąż się uczymy, to należy uszanować ten rezultat - mówił po meczu Mateusz Klich.