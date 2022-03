Rafał Musioł: Piaście Gliwice, nie idź tą drogą!

Piast Gliwice nie zwalnia tempa w wizerunkowej autodestrukcji. Klub z Okrzei całej Polsce prezentuje pastwisko zamiast boiska, do loży VIP zaprasza „gwiazdy” jednego z najbardziej żenujących zjawisk parasportowych, czyli Fame MMA, a redakcji Dziennika Zachodniego wciąż usiłuje narzucać wybór dziennikarza, który miałby prawo obsługiwania meczów zespołu Waldemara Fornalika.

W tej ostatniej kwestii chodzi o to, że redaktor Tomasz Kuczyński ciężko przewinił informując Czytelników-kibiców o szczegółach listu zarzucającego władzom klubu niegospodarność. Pismo adresowane było do władz miasta oraz jego radnych i miało charakter publiczny, a mój redakcyjny kolega dochował zasad staranności i o komentarz poprosił zarówno adresatów, jak i klub. Piast uznał, jednak że dziennikarz powinien stosować autocenzurę, ale jednocześnie nie zaprzeczył prawdziwości faktów i kwot w tym piśmie zawartym, po czym... pożegnał się z wymienionymi w nim piłkarzami. Jeśli to nie jest przyznanie się do winy to doprawdy trudno wyobrazić sobie inny równie mocny dowód koronny.