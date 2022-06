Rafał Musioł po zwolnieniu Jana Urbana z Górnika Zabrze: "całkowity brak klasy"

Wizerunek Jana Urbana wisi w Galerii Sław pod dachem Areny Zabrze. Najwyraźniej jednak Górnik swoje legendy szanuje tylko na pokaz...

Sposób zwolnienia szkoleniowca - który w poprzednim sezonie zaliczył z przeciętnym zespołem całkiem niezły wynik - świadczy o całkowitym braku klasy wszystkich, którzy do tej decyzji przyłożyli rękę. Ściągnięcie Urbana po urlopie tylko po to, by po dwóch dniach przygotowań do nowego sezonu wyrzucić go z pracy, potwierdza opinię, że zarządzanie klubem z Zabrza oparte jest na małostkowych emocjach i personalnych gierkach, a nie profesjonalnej długofalowej wizji.

Na nieszczęście dla kibiców Górnika tylko ta sztuka jest na Roosevelta nieustannie rozwijana i dopracowywana. Jej ofiarami padają kolejni prezesi i trenerzy, witani z pompą, żegnani po cichu i bez ceregieli. Za to zespół piłkarzy przypomina stadion, na którym przyszło mu grać: w nieustannej budowie i z potężnymi wyrwami widocznymi gołym okiem.