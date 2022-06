Iga Świątek: Najlepsze memy po zwycięstwie Polki na kortach Rolanda Garrosa we French Open

Iga Świątek w świetnym stylu pokonała Coco Gauff 6:1, 6:3 i po raz drugi w karierze wygrała French Open. Polka na kortach Rolanda Garrosa udowodniła, że jest obecnie najlepszą zawodniczką świata i jej prowadzenie w rankingu WTA nie jest przypadkowe.

Iga Świątek po meczu pobiegła na trybuny, by podziękować swojemu sztabowi. Kilka rzędów wyżej zobaczyła Roberta Lewandowskiego, który przyleciał do Paryża, by jej kibicować. Mina tenisistki była bezcenna...

Na trybunach widoczni byli polscy kibice z biało-czerwonymi flagami. Po finale Iga Świątek podkreśliła ich wsparcie, wypowiedziała też ważne słowa wsparcia dla Ukrainy. Odbierając trofeum nie ukrywała łez szczęścia.

