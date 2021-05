Rafał Musioł: W Katowicach na Bukowej znów nastała wiosna

Ekstraklasa albo śmierć. Niewiele jest haseł, które tak mocno zakorzeniły się w kibicowskim środowisku i które tak skutecznie zamieniły się w broń śmiertelnie raniącą - mocą ironii - jej twórców.

Tak się złożyło, że byłem świadkiem narodzin tej historii. W 2011 roku, podczas prezentacji zespołu GKS Katowice, transparent z takim sloganem zawisł na trybunach. Podziwiali go właściciel klubu Ireneusz Król, prezes Jacek Krysiak i trener Rafał Górak. A potem zaskrzeczała rzeczywistość - na pierwsze zwycięstwo trzeba było czekać do dziewiątej kolejki, a cały sezon zakończył się trzynastym miejscem z przewagą czterech punktów nad strefą spadkową. Wymarzona Ekstraklasa ominęła Katowice szerokim łukiem i wciągnęła Piasta i Pogoń. Za to kibice zespołów, z którymi przychodziło GieKSie rywalizować, na zawsze już zapamiętali hasło, wywołujące na twarzach jej fanów rumieniec zakłopotania.