Rafał Musioł: Wyjątkowo krótka pamięć selekcjonera Czesława Michniewicza

Dziennikarze mogą sobie odpuścić, bo i tak ich nie czytam - taką wiadomość od Czesława Michniewicza przekazał jego syn Tomaszowi Ćwiąkale z Canal+. Rzecz miała miejsce po meczu z Meksykiem, w którym Biało-Czerwoni pobili kilka mundialowych antyrekordów, a słowa Grzegorza Krychowiaka o tym, że będziemy grać brzydko, stały się faktycznie wyjątkowo szpetnym ciałem.

Selekcjoner czytać gazet i portali nie musi, ale powyższy przekaz miał jeden słaby punkt. Michniewicz bowiem jednocześnie rozdawał„bany” na Twitterze i trudno przypuszczać, by robił to losowo, skoro trafiał idealnie w autorów wypowiedzi krytycznych. A więc czyta czy nie czyta? To pewnie zostanie już jedną z tajemnic mundialu, ale nie może dziwić, że jeśli w ukryciu te treści medialne przegląda, blokady musi nakładać od razu. No bo przecież potem może zapomnieć o co chodziło, podobnie jak miało to miejsce z 711 połączeniami z „Fryzjerem”. Już w Katarze okazało się zresztą, że trener Biało-Czerwonych nie pamięta także rozmów sprzed kilkunastu zaledwie godzin, bo na konferencji prasowej mocno minął się z prawdą (czyli skłamał) tłumacząc się ze słów wypowiedzianych przed reporterami po jednym z treningów. Zjawisko zaników pamięci jest zresztą najwyraźniej zaraźliwe i udziela się piłkarzom. Robert Lewandowski w meczu z Meksykiem zapomniał na przykład przystopować bieg przy rzucie karnym, Grzegorz Krychowiak podać w ostatniej akcji, a Wojciech Szczęsny, że nie jest nominalnym rozgrywającym...