Rajd Śląska 2022. Na drogach naszego województwa rozgrywa się kolejna runda Rajdowych Mistrzostw Polski. Zobaczcie zdjęcia z jednego z oesów Mateusz Zarembowicz

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski to najwyższa klasa rozgrywek rajdowych w Polsce. Jego uczestnicy rywalizują o tytuły mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej, a także w poszczególnych klasach. Organizatorem cyklu jest Polski Związek Motorowy. Kalendarz mistrzostw składa się z kilku rund (rajdów) organizowanych przez miejscowe automobilkluby. Na sezon 2022 zaplanowano dziewięć rajdów, w tym dwa rozgrywane poza granicami kraju (Litwa i Słowacja). Sześć rund to rajdy asfaltowe, a trzy to zawody rozgrywane na szutrowych odcinkach specjalnych. W ten weekend na drogach województwa śląskiego rozgrywa się "Rajd Śląska" - wydarzenie, którego organizatorem jest "Fundacja Automobilistów" rozgrywane jest na nawierzchniach asfaltowych.