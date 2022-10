Rajd „Słowaka” 2022, czyli wędrówka po Beskidzie Małym, grochówka i superatmosfera! Wzięło w nim udział ponad 500 osób ZDJĘCIA

Jesienne rajdy to kilkudziesięcioletnia tradycja chorzowskiego liceum. W tym roku odbywał się po raz 43. Metą były Rzyki położone w Beskidzie Małym. Najpierw sobotnim świtem był przejazd kilkunastoma autobusami z Chorzowa na miejsce startowe rajdu. Potem poszczególne klasy wędrowały jedną z 10 tras. Najdłuższa liczyła 13 km, jej przemierzenie zajmowało ponad cztery godziny. Z uczniami wędrowali także absolwenci „Słowaka” oraz nauczyciele.

- To fajna impreza, której co roku nie możemy się doczekać - mówi Maja Sopolska, uczennica klasy II e. - To mój drugi rajd, w ubiegłym roku byliśmy w Brennej. Teraz wędrowaliśmy przez ponad cztery godziny. W czasie rajdu gadaliśmy, śmialiśmy się, śpiewaliśmy. Pogoda wyjątkowo dopisała, widoki były niesamowite, atmosfera zawsze jest świetna. Ja mam wrażenie, że jak skończymy szkołę, to dalej będziemy przyjeżdżać na Rajd „Słowaka” - zapowiada Maja.