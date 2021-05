Rajd szlakiem bojowym 3 Pułku Ułanów Śląskich z Cieszowej do Gniazdowa

Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich wyruszył w III Rajdzie Konnym Szlakiem Bojowym 3 Pułku Ułanów Śląskich z Cieszowej. Przed konnico do przejechania było kilkadziesiąt kilometrów. Po drodze ułani minęli m.in. Koszęcin, Sitki, Mzyki, Babienicę, Lubszę, Ligotę Woźnicką, Woźniki, Czarny Las, Myzki, by zakończyć swój rajd następnego dnia w Gniazdowie. We wszystkich miejscowościach ułani byli witani radośnie. Mieszkańcy podziwiali konnicę, bo wszak takie wydarzenia nie mają miejsca codziennie.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA