Raków Częstochowa pojechał na obóz do Sochocina. Trener Papszun zabrał 28 piłkarzy

W poniedziałek 20 czerwca piłkarze Rakowa pojechali na obóz do Sochocina. W tej leżącej na północnym Mazowszu niedaleko Ciechanowa miejscowości wicemistrzowie Polski przebywać będą przez najbliższe 11 dni.

- W tym ośrodku drużyna przygotowuje się do rozgrywek już po raz trzeci. Na miejscu mamy wszystko, co potrzebne nam do pracy. Ośrodek położony jest z dala od zgiełku niemal w środku lasu. Ma kilka boisk, siłownię i basen, a hotel zarezerwowany jest tylko dla naszej drużyny - powiedział Michał Szprendałowicz, rzecznik Rakowa.

Na zgrupowanie trener Marek Papszun zabrał 28 piłkarzy. Z drużyną nie pojechali Andrzej Niewulis i Luka Gagnidze. Kapitan częstochowian trenuje obecnie indywidualnie po przebytej kontuzji, natomiast kontrakt gruzińskiego pomocnika wygasa z końcem sezonu i jego przyszłość powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach.