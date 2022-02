Raków Częstochowa przedłuża kontrakty swoich gwiazd i wpuszcza na trybuny fanów gości

Chorwacki pomocnik na Limanowskiego trafił w grudniu 2019 roku. W barwach Rakowa zanotował dotychczas 77 występów, zdobywając we wszystkich rozgrywkach 4 bramki i dokładając 18 asyst. Częstochowski klub skorzystał z opcji przedłużenia wygasającej w czerwcu br. umowy o kolejne dwa lata.

Łotewski napastnik barwy Rakowa reprezentuje od początku sezonu 2020/2021. Dotychczas zanotował 58 występów, zdobywając we wszystkich rozgrywkach 19 bramek i dokładając 6 asyst. Jego kontrakt również przedłużono o dwa lata.

- Czas w Rakowie mija mi bardzo szybko, ale to jest dobry czas. Zdobyliśmy Puchar i Superpuchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju. Jestem szczęśliwy, że tak się stało. Teraz staramy się, by było jeszcze lepiej. Wiosną postaram się zagrać najlepiej jak mogę w każdym meczu. Pchać zespół do przodu, tak jak zespół pcha mnie. Chcę razem z drużyną znów powalczyć o Puchar Polski i zająć miejsce w najlepszej trójce w lidze - powiedział Tudor.