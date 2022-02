Raków Częstochowa szuka szefa kuchni. Nowy kucharz zadba o wyżywienie piłkarzy

Trener Marek Papszun przywiązuje wielką wagę do właściwego przygotowania piłkarzy do rywalizacji. Jednym z elementów, na które szkoleniowiec wicemistrza Polski zwraca baczną uwagę jest właściwe odżywianie. Dla piłkarzy Rakowa codziennie w klubie przygotowywane są obiady, które są nie tylko smaczne, ale i zdrowe dostarczając aktywnym sportowcom właściwych składników odżywczych.

Poprzedni kucharz Rakowa zrezygnował z pracy i klub szuka jego następcy zamieszczając ogłoszenie w mediach społecznościowych. "Jeśli chcesz zadbać o to, by zawodnicy Rakowa jedli smacznie i zdrowo, a dodatkowo przeżyć przygodę życia w zespole wicemistrza i zdobywcy Pucharu oraz Superpucharu Polski, to szukamy właśnie Ciebie!" - można przeczytać na stronie klubu z Częstochowy.

Raków informuje, że do obowiązków nowego kucharza będzie należało bieżące wsparcie zawodników w kwestii wyżywienia, wyjazdy na mecze pierwszego zespołu i kompleksowa obsługa pod kątem wyżywienia, współpraca z hotelami obsługującymi pierwszą drużynę, a także zakup oraz zamawianie niezbędnych półproduktów do przygotowywania posiłków.