Raków mistrzem jesieni - to była wspaniała runda częstochowian ZDJĘCIA

Raków mistrzem jesieni - to była wspaniała runda częstochowian

To była znakomita runda w wykonaniu Rakowa. Podopieczni Marka Papszuna na półmetku rozgrywek są liderem PKO Ekstraklasy, awansowali do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski i w lipcu wywalczyli drugi w historii Superpuchar. Do pełni szczęścia częstochowianom zabrakło tylko awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, choć byli bardzo blisko tego celu.

Raków funkcjonuje w naszej piłce jak dobrze naoliwiona maszyna. Częstochowianie wpadki zredukowali praktycznie do minimum, a średnia 2,41 pkt na mecz robi wrażenie, bo w XXI wieku lepszą na półmetku miała tylko Wisła Kraków i zawsze sięgała wówczas po tytuł mistrzowski. Teraz też wielu już przyznało koronę piłkarzom trenera Papszuna, bo nad drugą w tabeli Legią mają aż dziewięć punktów przewagi.

Lider tabeli wygrał dziewięć ostatnich spotkań (wliczając w to mecze PP), co najlepiej pokazuje siłę tego zespołu. Częstochowianie w tej rundzie przegrali w lidze zaledwie dwa wyjazdowe pojedynki z Górnikiem i Cracovią, a na swoim stadionie przez cały 2022 rok nie doznali porażki.