Raków przed meczem z Jagiellonią. Spotkają się dwie drużyny, które w tym roku jeszcze nie przegrały

Raków w piątek 24 lutego czeka kolejne ligowe spotkanie. Częstochowianie w pojedynku otwierającym 22. kolejkę PKO Ekstraklasy zmierzą się w Białymstoku z Jagiellonią.

- Szykujemy się do kolejnego spotkania po bardzo dobrym meczu z Górnikiem. jedziemy doi Białegostoku na spotkanie z rywalem, który jeszcze nie przegrał w tej rundzie szykuje się ciekawe widowisko - powiedział trener Marek Papszun.

Szkoleniowiec częstochowian przed meczem z Jagą ma kilka problemów kadrowych.

- Jeśli chodzi o zdrowie Fabiana Piaseckiego to wkrótce będzie oficjalny komunikat klubu. Zoran Aresnić niestety nie będzie gotowy na ten mecz. Robimy wszystko, żeby zagrał w przyszłym tygodniu w pucharowym spotkaniu w Lublinie. Co do Stratosa Svarnasa to on mógł grać już w poprzednim spotkaniu, ale nie ryzykowaliśmy. Grek jest gotowy do gry - stwierdził opiekun Rakowa.