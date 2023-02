Raków przed meczem z Motorem: Naszym celem jest awans do półfinału Pucharu Polski

Raków przed meczem z Motorem: Naszym celem jest awans do półfinału PP

- Dopiero co za nami udany mecz w Białymstoku, a już musimy szykować się do kolejnego wyjazdu do Lublina, tym razem na mecz pucharowy. To jest już ćwierćfinał, więc wkraczamy w decydującą fazę tych rozgrywek i oczywiście będziemy chcieli awansować do półfinał. taki jest nasz cel i z takim nastawieniem wyruszymy we wtorek do Lublina - powiedział Marek Papszun.

Ćwierćfinałowy mecz w Lublinie zapowiada się ciekawie, bo trenerem Motoru jest były asystent szkoleniowca Rakowa Portugalczyk Goncalo Feio.

- To będzie mecz z dodatkowym smaczkiem, bo nie tylko Goncalo Feio jest trenerem, ale także nasz były dyrektor sportowy Paweł Tomczyk jest prezesem tego klubu i prowadzi obecnie ten projekt. Paweł działając z właścicielem, którym jest znany i szanowany przedsiębiorca pan Jakubas stworzyli tam warunki, które predysponują ten klub do dużego rozwoju. Aspiracje w Lublinie są bardzo duże, ale my też mamy swoje cele. Jeśli chodzi o sprawy taktyczne, to znamy siebie nawzajem, razem pracowaliśmy i widać w drużynie Motoru dużo zasad, które też znam. Druga strona też nas zna i o wyniku spotkania zdecyduje boisko. Jakichś smaczków taktycznych nie brałbym specjalnie pod uwagę, bo my gramy w swojej określonej strategii, powtarzalnej. W Motorze też widać co piłkarze chcą grać na boisku i jakie zasady ten zespół ma wpojone, dlatego dość łatwo się do takiego meczu przygotować, ale to zawodnicy grają i oni będą te plany realizować na boisku - stwierdził opiekun częstochowian.