Raków - Śląsk Wrocław 2:0 NA ŻYWO, LIVE, ONLINE. Częstochowianie wracają do domu

Raków dostał zgodę Komisji Licenyjnej na grę na modernizowanym stadionie przy ul. Limanowskiego i wreszcie wraca do domu. To będzie pierwszy mecz częstochowian na własnym obiekcie od 706 dni, bo ostatni raz u siebie rozegrali 18 maja 2019 roku. Wówczas w ostatniej kolejce Fortuna 1 Ligi przegrał z Wigrami Suwałki 1:2.

Po awansie do PKO Ekstraklasy podopieczni trenera Marka Papszuna w roli gospodarzy zmuszeni byli grać w Bełchatowie, bo ich obiekt nie spełniał wymogów licencyjnych. Stadion na Limanowskiego od ub. roku jest jednak modernizowany i choć dalej przypomina plac budowy, bo prace formalnie zakończą się lipcu, to częstochowianie dostali zgodę na rozegranie meczu ze Śląskiem u siebie. Jeśli delegat PZPN nie będzie miał zastrzeżeń to również ostatni w tym sezonie pojedynek w roli gospodarza Piastem odbędzie się w Częstochowie.