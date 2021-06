Raków wznowił treningi. Ciekawi sparingpartnerzy częstochowian ZDJĘCIA

Pierwsze zajęcia częstochowian odbyły się na bocznym boisku stadionu przy ul. Limanowskiego. W treningu uczestniczyli dwaj nowi piłkarze Rakowa Milan Rundić i Żarko Udovicić. W zajęciach brał udział również powracający do drużyny po długiej rehabilitacji Tomas Petrasek oraz wracający z rocznego wypożyczenia do włoskiego Pordenone Calcio Sebastian Musiolik.

Piłkarze Rakowa zakończyli już letnie urlopy, bo w lipcu czeka ich debiut w europejskich pucharach. Czerwono-Niebiescy chcą się dobrze przygotować do lipcowych meczów II rundy eliminacji do Ligi Konferencji, a w środę poznają swojego rywala w tych rozgrywkach.

Na treningu zabrakło jedynie Iviego Lopeza, który dopiero w niedzielę wieczorem przyleciał do Polski. Hiszpan razem z resztą drużyny wziął już jednak udział w poniedziałkowych badaniach medycznych.

Po powrocie do Częstochowy 26 czerwca zespół trenera Papszuna będzie przez kilka dni ćwiczył na własnych obiektach, a 1 lipca wyjedzie na 10-dniowe zgrupowanie do Austrii. Na tym obozie Raków czekają trzy ciekawe mecze sparingowe. 4 lipca zdobywcy Fortuna Pucharu Polski zmierzą się z Szachtarem Donieck, 7 lipca zagrają z CSKA Sofia, a na zakończenie pobytu w Austrii 10 lipca czeka ich mecz towarzyski z mistrzem tego kraju Red Bull Salzburg, który zimą pozyskał Kamila Piątkowskiego.

Po powrocie do kraju wicemistrzowie Polski będą przygotowywać się do pierwszych meczów pucharowych i startu nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Raków zadebiutuje w Lidze Konferencji 22 lipca, a tydzień później czeka go mecz rewanżowy II rundy kwalifikacji. Zmagania ligowe częstochowianie rozpoczną natomiast 25 lipca.