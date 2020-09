Ratusz w Bielsku-Białej czeka duży remont: dwa piętra i dach. Dużym wyzwaniem będzie remont niewidocznego dziś parkietu

Wybudowany w latach 1895–1897 Ratusz jeden z najbardziej charakterystycznych i reprezentatywnych zabytków Bielska-Białej. Jak informują bielscy urzędnicy, obiekt będzie remontowany - zmodernizowane zostaną pomieszczenia na dwóch piętrach. Zakres robót obejmuje m.in. prace rozbiórkowe i demontażowe (zerwanie warstw podłóg), naprawę podłóg z parkietu oraz remont ścian i sufitów (gładzenie i malowanie). Inwestycja pochłonie ok. 650 tys. zł

Dużym wyzwaniem będzie remont dzisiaj niewidocznego parkietu. Nikt nie wie, w jakim on jest stanie. - Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zakłada powrót do oryginalnego pierwowzoru, o ile będzie to oczywiście możliwe. Ale na to pytanie znajdziemy odpowiedź dopiero wtedy, gdy parkiet zostanie zbadany. Tam gdzie to się uda, parkiet będzie odnowiony i wywoskowany – informuje Jacek Kachel z Wydziału Prasowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zgodnie z planem, w czasie remontu pomieszczeń Ratusz będzie normalnie funkcjonował.