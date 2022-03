Razem dla dzieci z Ukrainy. Zbiórka w Galerii SFERA już 19 marca

Punkt zbiórki tuż przy głównym wejściu do Galerii SFERA II (obok cukierni Grycan) będzie otwarty w godzinach 10.00-18.00. Wszyscy, którzy chcą dodać swoją cegiełkę do pomocy Ukrainie, proszeni są o przynoszenie gotowych paczek dla dzieci (spakowanych w dziecięce plecaczki lub workoplecaki) i najpotrzebniejszych rzeczy w kartonach.

– Nie pozostajemy obojętni na to, co się dzieje dookoła nas i apelujemy do bielszczan, by nie ustawali w wysiłku niesienia pomocy. Zachęcamy do udziału w akcjach organizowanych przez poszczególne nasze sklepy oraz w zbiórkach, które koordynujemy, a które mają na celu zaspokoić najważniejsze na dany moment potrzeby – mówi Monika Magner, dyrektor Galerii SFERA.