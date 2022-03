Rekord Guinnessa w Arenie Gliwice. Pierwsza próba pobicia najlepszego wyniku świata już 3 kwietnia

Jeśli zawsze zastanawialiście się jak wyglądają próby tanecznego bicia rekordu Guinnessa – datę 3 kwietnia koniecznie zapiszcie w swoich kalendarzach. Piotr Lerski ze studia KS 3arte Arena Gliwice i świetny instruktor tańca podjął się niezwykłego wyzwania. Co nas czeka? Pot, olbrzymie emocje i… chest to ground burpees. Fitnessowym wyjadaczom włos staje dęba na dźwięk samej nazwy, a dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie poznali zabójczej mocy „krokodylków”– spieszymy z wyjaśnieniem.

SPRINT BURPEES

Na czym polega wyzwanie? Piotr zawalczy w kategorii Sprint Burpees, co oznacza, że musi wykonać 68 powtórzeń w ciągu 3 minut, by pobić obowiązujący rekord Kanadyjczyka. Burpeesy to układ kilku ruchów, które w połączeniu mogą być świetnym treningiem ogólnorozwojowym, choć dziś są nieco częściej wykorzystane jako element treningu interwałowego. – tłumaczy Piotr – Zaczynamy od przysiadu, przechodzimy do deski, by następnie wykonać pompkę i na koniec dynamicznie wyskakujemy w górę. Całość musi być bardzo płynna i wykonana poprawnie technicznie.