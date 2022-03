Rekordowa lekcja pływania w Dąbrowie Górniczej. Chcą być najlepsi w Polsce. Upamiętnią też dąbrowski rekord Guinnessa sprzed 35 lat!

W lutym 1987 roku grupa dwudziestu mężczyzn z Dąbrowy Górniczej podjęła próbę przepłynięcia rekordowego dystansu w sztafecie. Bez przerwy przez 9 dni i nocy pływali w basenie Technicznych Zakładów Naukowych. Zawodnicy pływali na zmianę, każdy po 1000 metrów. Przerwy między zmianami wynosiły około siedmiu godzin, w tym czasie pływacy mogli odpocząć, spać oraz jeść. Dystans, jaki udało im się pokonać, wyniósł dokładnie 601,180 kilometrów. Ten wynik oznacza, że uczestnicy sztafety przepłynęli ponad 24 tysiące długości basenu i pobili rekord Guinnessa.

W 2017 roku, w 30-rocznicę tego wydarzenia, część uczestników rekordowej sztafety spotkało się znów na basenie w TZN, gdzie symbolicznie pokonali dystans 600 metrów.

- 17 lutego 1987 roku 20 pracowników Huty Katowice wystartowało w sztafecie i pływało non stop przez dziewięć dni i nocy, pokonując łącznie ponad 601 km. Rekord został ustanowiony i potwierdzony w Londynie. Równo po 30 latach postanowiliśmy spotkać się na tym samym basenie i na tym samym torze, by uczcić to wydarzenie, przepływając 600 metrów. Nie wszystkich uczestników udało się odnaleźć, ale zaplanowany dystans będzie łatwy do pokonania nawet w okrojonym składzie – mówił wówczas Jerzy Sufranowicz, pomysłodawca akcji.