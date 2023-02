Rekreacyjna Liga Biznesu: Podsumowanie 43. sezonu. Rohlig Suus z tytułem mistrzowskim ZDJĘCIA

Mistrz na trzy kolejki przed końcem

Zobacz ZDJĘCIA z podsumowania 43. sezonu Rekreacyjnej Liga Biznesu, luty 2023 r.

Faworyt poza podium

Beniaminek uratował ligowy byt

Kolejność Ekstraklasy:

OIRP Katowice awansował z I ligi

W I lidze walka o prawo awansu trwała do samego końca. Skuteczny finisz zanotował OIRP Katowice, który lepszym bilansem bezpośrednich spotkań pokonał Timberland. Zespół Radców Prawnych ma za sobą równy sezon i od pierwszej kolejki plasował się w czołówce. Największą siłą drużyny prowadzonej przez Michała Skrybko był świetnie rozumiejący się kolektyw. Może na boisku nie było między nimi zbyt spokojnie, ale za to efektywnie. Wicemistrzostwo I ligi zdobył wspomniany wcześniej Timberland. Beniaminek z Katowic wskoczył do rozgrywek w ostatnim momencie, by mocno zamieszać. Jak na niedoświadczoną ekipę występ debiutantów naprawdę robi wrażenie. Trzeci stopień podium zajęło J Academy Piekary Śląskie. To miejsce również należy traktować w kategorii niespodzianek, niezupełnie jednak na plus. Popularne ,,Juve” w spekulacjach przed rozgrywkowych uznawane było za murowanych faworytów do powrotu w skład Ekstraklasy. Problemy kadrowe oraz diety czołowych zawodników ;) odbiły się na formie i wynikach zespołu. Tuż za podium uplasował się Install Zicher. Znakomita dyspozycja w drugiej części sezonu każe patrzeć z optymizmem na kolejną edycję.