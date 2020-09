Remont ul. Zabrzańskiej w Bytomiu został zakończony ZDJĘCIA To jedna z najważniejszych ulic w mieście

Na początku września zakończył się remont ul. Zabrzańskiej w Bytomiu, a konkretnie odcinka od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do ul. Małgorzatki). To była niewątpliwie jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście w ostatnich kilkunastu miesiącach. Nie od dziś wiadomo bowiem, że DW925, której częścią jest właśnie ul. Zabrzańska, to niezwykle istotna droga pod względem komunikacyjnym w Bytomiu.