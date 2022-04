Reprezentacja Polski przygotowuje się do MŚ w Tychach. Zagramy dwa mecze z Austrią

Pierwsza grupa hokeistów zjawiła się na Jastorze już 4 kwietnia. Trener Robert Kalaber wysłał powołania do 18 graczy, którzy zakończyli rywalizację w ligach zagranicznych, bądź ich zespoły odpadły w I rundzie play off Polskiej Hokej Ligi. Ta część zgrupowania kadry potrwała do 8 kwietnia.

W poniedziałek rozpoczął się drugi etap przygotowań, tym razem w 26-osobowym składzie, a na lodzie w Jastrzębiu pojawili się zawodnicy JKH i GKS Tychy, którzy zakończyli zmagania o brązowy medal.

- Z powołanych wcześniej zawodników wypadli nam Olaf Bizacki i Sebastian Brynkus. Zastąpili ich Kamil Paszek i Radosław Nalewajka - powiedział Leszek Laszkiewicz, team leader naszej kadry narodowej.

Ta grupa w środę wyjedzie do Austrii, gdzie w czwartek o g. 19 i w sobotę o 16 rozegra w Grazu dwa spotkania kontrolne z przygotowującymi się do MŚ elity Austriakami. Po nich Biało-Czerwoni wrócą do kraju i pierwszy dzień świąt spędzą w domach z rodzinami, a w Wielkanocny Poniedziałek ponownie stawią się na wezwanie selekcjonera - tym razem w Bytomiu. Wówczas do kadry dołączą już hokeiści GKS Katowice i Re-Plast Unii Oświęcim grający w finale PHL.