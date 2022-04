Reżyserzy światła ciągle w cieniu. Nie dla nich blask Złotej Maski

Jak można reżyserować martwą materię?

- Reżyser światła jest tłumaczem sztuki na język techniki, ale z drugiej strony musi mieć przygotowanie merytoryczne, historyczne, trochę aktorskie i trochę reżyserskie – mówi Paweł Murlik. Podkreśla, że jego zadaniem jest wgryzienie się w dramaturgię spektaklu i podkreślenie światłem tego, co spektakl ma do zaoferowania. – Zmysł wzroku jest najsilniejszym zmysłem, a światło towarzyszy nam od zawsze. Jeśli mamy wspomnienia, to zwykle pamiętamy obrazy, nie dźwięki, a obrazy tworzone są za pomocą światła. Musimy o tym pamiętać, że jeśli tworzymy sztukę, to percepcja barw, ich natężenie jest szalenie istotne – podkreśla reżyser światła.