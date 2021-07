Robert Lewandowski z żoną Anną i dziećmi na wakacjach ZDJĘCIA. Zobaczcie gdzie wypoczywa najlepszy piłkarz świata

Kapitan reprezentacji Polski odpoczywa po wyczerpującym sezonie, w którym w Bundeslidze pobił blisko 50-letni rekord Gera Muellera strzelając w całym sezonie 41 bramek, a na Euro trzykrotnie trafił do siatki rywali będąc najlepszym graczem Biało-Czerwonych w tym turnieju.

"Lewy" urlop spędza aktywnie o co dba jego żona Anna będąca znaną trenerką personalną. Na zdjęciach widać jak piłkarz ćwiczy na plaży czy jeździ na rowerze. Wakacje to jednak także czas leniuchowania, więc na fotografiach widać także Lewandowskiego w basenie z dziećmi. "Piękne dni z moimi ukochanymi dziewczynami. To jest mój świat" - napisał na Instagramie szczęśliwy piłkarz.