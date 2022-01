Rodzice chcą 1000 zł na dziecko. W woj. śląskim jest aż 41,5 tys. wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Najwięcej w Rybniku OPRAC.: Barbara Kubica-Kasperzec

Rodzice i opiekunowie z województwa śląskiego złożyli już 41,5 tys. wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wnioski o nowe świadczenie można składać od początku stycznia. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. W ramach programu rodzice dzieci uprawnionych do świadczenia mogą otrzymać maksymalnie 12 tys. zł. Najwięcej wniosków złożono do tej pory w ZUS w Rybniku.