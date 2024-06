Rodzice noworodka, którego zwłoki znaleziono na polanie w Bielsku-Białej usłyszeli zarzuty. Są podejrzani o znieważenie zwłok dziecka

Rodzice zmarłego noworodka z Bielska z zarzutami

Nie przyczynili się do jego śmierci, ale będą odpowiadać za to, jak postąpili po jego urodzeniu. Rodzice zmarłego noworodka z Bielska-Białej usłyszeli zarzuty. Zostały im one przedstawione w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, która zajmuje się tam sprawą. Pod jej nadzorem czynności prowadzą w niej bielscy śledczy.

Przypomnijmy, w Straconce, dzielnicy Bielska-Białej, na jednej z tamtejszych polan znaleziono zwłoki nowonarodzonego dziecka. Dramatycznego odkrycia dokonali policjanci. W sprawie szybko ruszyło śledztwo. Jeszcze tego samego dnia, gdy natrafiono na ciało noworodka zostali zatrzymani jego rodzice.

Jak relacjonowała prokuratura, wykonano także oględziny miejsca znalezienia zwłok oraz zlecono wykonanie sekcji. Ta pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, w jakich okolicznościach doszło do śmierci dziecka. I jak się okazało, dziecko urodziło się martwe.