Rodzinna firma ANRO z Zawiercia odnosi ogromne sukcesy. Jakie mają plany na przyszłość?

Rodzinna firma ANRO istnieje już 36 lat

To był piękny jubileusz. Wspomnienia, łzy wzruszenia i podziękowania. Nie było się czemu dziwić. Przez 36 lat, firma ANRO z siedzibą w Zawierciu-Kromołowie osiągnęła ogromny sukces. Jeśli wybierzemy się, właściwie do jakiegokolwiek budynku w Polsce i zobaczymy tablicę informującą na przykład, o wyjściu ewakuacyjnym, czy położeniu gaśniczym, w rogu znajdziemy także logo ANRO. Taka sytuacja przydarzy nam się nie tylko w Polsce, ale i wielu innych miejscach na świecie. Nie byłoby tego sukcesy, gdyby nie rodzina. Firma ANRO, to firma rodzinna. Została założona przez Stefana Rotarskiego wraz z żoną Anną Rotarską. Jak wspominał prezes Rotarski podczas jubileuszu, to była naprawdę ciężka i długa droga. Pierwsze towary, wysyłali pocztą, transportując je tam na..rowerze.