Rodzinna wycieczka w Beskidy. Malownicze miejsca na jesienny spacer. Zobaczcie zdjęcia! Wybierzecie się?

Cieńków – malownicze miejsce w Beskidzie Śląskim

Cieńków to długi na ok. 8 km grzbiet górski w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. To miejsce, które idealnie łączy piękne widoki z dłuższą wędrówką.

Na szczycie Cieńkowa podziwiać można piękny widok na dwie doliny – Malinki i Czarnego. Mało tego, to właśnie tam stoi m.in. magiczne drzewo, czyli dzika czereśnia, która nieco ponad 100 lat temu wyrosła na grzbiecie Cieńkowa w Beskidzie Śląskim. Prowadzą do niego aż trzy trasy. Żadna z nich nie zajmie nam więcej niż 40 minut.