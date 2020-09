Rok akademicki 2020/21 na Śląsku, czyli studia w czasie pandemii koronawirusa. Jak będzie wyglądało kształcenie na UŚ, PŚ i UE?

W październiku studenci rozpoczną nowy rok akademicki. O ile decyzja o powrocie uczniów do szkół została podjęta odgórnie, to w przypadku studentów władze uczelni mogą same decydować, jaką formę kształcenia wybrać.

Mniejsze grupy na zajęciach laboratoryjnych, ćwiczenia na aulach

Politechnika Śląska w nowym roku akademickim przygotowana jest na różne scenariusze realizacji procesu kształcenia. Niemniej najbardziej skłania się ku formie mieszanej. W praktyce oznaczałoby to, że wykłady, konwersatoria i seminaria, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe będą realizowane zdalnie. Studenci na uczelnię przychodziliby tylko na zajęcia już wcześniej omówione, przygotowane i tylko takie, których absolutnie nie da się przeprowadzić zdalnie.