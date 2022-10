Rowerem dla Przystani Ocalenie, przytuliska dla zwierząt w Pszczynie-Ćwiklicach. Dzienniczek podróży

Czwartek, 13 października 2022.

Do jeziora Garda już tylko 115 km. Zmierza do niego grupa w składzie: Anna Perdas, Nina Franczak, Małgorzata Kaczorowska -Piątek i Aleksandra Helios.

Wszystko zaczęło się w poniedziałek, 10 października. Grupa ruszyła z Asyżu. Do końca dnia przejechała ponad 115 km, do miejscowości Capolona, walcząc z przeraźliwym wiatrem.

Wtorek, 11 października

- Źle się zaczęło. Do ekipy dołączyła przez nikogo nie zapraszana choroba.Wiedzieliśmy już, że cel będzie ciężko zrealizować.Zamiast planowanych 100 km wykręciliśmy tylko 57 km. Mając na względzie cel i dobro akcji, postanowiliśmy zwolnić tempo i podreperować zdrowie, aby skutecznie doprowadzić akcję do końca i osiągnąć założony cel, czyli dotarcie do jeziora Garda.Jakby tego było mało, sygnał GPS przeszedł na drugą stronę mocy i za każdym razem próbował wprowadzić nas w pole. Dwukrotnie mu się udało. Pod osłoną nocy i przy pełni księżyca w końcu dotarliśmy do bazy noclegowej w miejscowości Londa. Poranek uświadomił nam, w jakim byliśmy niebezpieczeństwie: serpentyny, strome podjazdy nad przepaścią... - opowiada Aleksandra Helios.