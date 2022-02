Rowerzysta w Bytomiu dostał mandat 2,5 tys. zł. Zdradził go styl jazdy IM

Policjanci z Bytomia zatrzymali pijanego rowerzystę, który miał we krwi ok. promil alkoholu. Jazda pod wpływem słono kosztowała 63-latka. Otrzymał on mandat w wysokości 2,5 tys. złotych.