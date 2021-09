Rozbudowa Gemini Park Tychy. Nowe sklepy, restauracje oraz kino. Zaglądamy na budowę. Zobaczcie zdjęcia

Z aparatem w ręku, zaglądamy na budowę nowej części galerii. Gemini Park Tychy zyska dodatkowo ok. 7 tys. m kw. Dzięki inwestycji galeria poszerzy swoją ofertę o rozrywkę, a także nowe sklepy i restauracje. W nowej części działać będzie m.in. 7-salowe kino. Docelowo Gemini Park Tychy będzie liczyć 44 tys. m kw. powierzchni handlowej.

- Gemini Park Tychy to dziś jedyna galeria handlowa na Śląsku, której rozbudowy nie zatrzymała pandemia. Po zakończeniu prac galeria ma zyskać ok. 7 tys. m kw. i docelowo liczyć blisko 44 tys. m kw. powierzchni handlowej. Łącznie do dyspozycji naszych klientów będzie 10 nowych lokali, w tym restauracje oraz - jak zapowiada najemca - najnowocześniejsze kino na Śląsku z siedmioma salami kinowymi. Kino zajmie ok. 2,5 tys. m kw. Wśród najemców mogę potwierdzić, że swoje lokale w Gemini Park Tychy otworzą sklepy sieci Action oraz Bel-Pol. Na część kinową i restauracyjną trzeba będzie poczekać do pierwszego kwartału 2022 roku - zapowiada Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.