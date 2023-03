Rozdano Oscary 2023. Faworyt zdobył siedem nagród. Film Jerzego Skolimowskiego bez statuetki RELACJA

Oscary 2023:

AKTUALIZACJA: godz. 4.29 Kolejna kategoria to "najlepsza aktorka pierwszoplanowa" . Statuetkę zdobyła Michelle Yeoh ("Wszystko wszędzie naraz") . To pierwsza azjatycka aktorka, która została uhonorowana Oscarem w tej kategorii.

AKTUALIZACJA: godz. 4.02 Lenny Kravitz zaśpiewał utwór "Calling All Angels" w segmencie In Memoriam. Uczczono pamięć tych, którzy odeszli w minionych 12 miesiącach.

AKTUALIZACJA: godz. 3.57 Statuetkę w kategorii "najlepsza piosenka" zdobywa "Naatu Naatu" z filmu "RRR". To pierwsza piosenka z indyjskiego filmu, która została nominowana do Oscara.

AKTUALIZACJA: godz. 3.44 Kolejna kategoria to "najlepszy scenariusz adaptowany" . Tu statuetkę zdobyła Sarah Polley za film "Women Talking" .

AKTUALIZACJA: godz. 3.32

Rihanna zaśpiewała nominowaną do Oscara piosenkę "Lift Me Up" z filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu".