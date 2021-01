Rozlewisko w Dolinie Trzech Stawów. Woda po ostatniej odwilży zebrała się na rolkostradzie. Teraz zamarzła

Chirurdzy z Katowic i Gliwic uratowali 17-letniemu Tomkowi stopę. To kolejna tego typu udana rekonstrukcja kończyny w GCZD

Prof. Łukasz Krakowczyk z Centrum Onkologii w Gliwicach, we współpracy z chirurgami Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, przeprowadził kolejną udaną rekonstrukcję stopy. Gdyby nie specjalistyczne leczenie i skomplikowany zabieg, 17-letniemu Tomkowi groziłaby amputacja kończyny. To już kolejna udana tego typu rekonstrukcja. Rok temu, dzięki skomplikowanej operacji zespołu chirurgów, udało się uratować przed kalectwem 13-letną Ewę. Dziewczyna wróciła już do zdrowia, a nawet uprawia siatkówkę.