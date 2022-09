Rozmowa z Jackiem Cyganem. Miasto Sosnowiec zorganizowało dla niego wspaniały koncert urodzinowy

Lubi Pan do Sosnowca wracać?

Oczywiście! Często przyjeżdżam w rodzinne strony, zawsze w jakiś sposób trafiam przed mój rodzinny dom. To przedwojenna kamienica, nazywana „Betonem”, bo rzeczywiście jest z betonu wykonany. Za budynkiem były łąki i rzeka, która zimą wylewała i na której graliśmy w hokeja. To było nasze królestwo. Tam spędzaliśmy całe dnie po szkole i część wakacji. Ta Niwka, to połączenie kopalni i Modrzejowa, fabryka maszyn górniczych gdzie w szkole zawodowej pracował mój tata i z drugiej strony niesamowita, cudowna przyroda to coś, co na zawsze zapamiętam.

A jak wspomina Pan szkołę?

Uczęszczałem do „piętnastki”, która zaoferowała mi cudownych nauczycieli i kolegów, których wspominam po dziś dzień. Drugim najważniejszym etapem młodości był czas liceum. Chodziłem do Liceum Ogólnokształcącego imienia Emilii Plater i mogę powiedzieć, że to był wspaniały czas. Do dzisiaj z kolegami utrzymuję kontakt, spotykamy się na zjazdach, jedyne czego żałujemy to to, że czas tak szybko płynie (śmiech). Liceum mnie w pewnym sensie ukształtowało, tam podjąłem decyzję że pójdę na studia techniczne, do których zachęcał mnie matematyk, profesor Zbieg. Z kolei mój historyk, profesor Kabała widział we mnie talent humanistyczny. Wtedy jeszcze nic nie napisałem i byłem przekonany, że nie napiszę. Wiedziałem że kocham poezję, czytam ją, będę się tym interesował, ale nie lubię być zmuszony do uczenia się tego, co kocham. Jak gdyby tak trochę przez przekorę pozostawiłem swój azyl, wybrałem studia techniczne, które ukończyłem i zostałem inżynierem. Później, na którymś z jubileuszy mojego wydziału rektor powiedział, że w mojej osobie mamy przykład, że inżynier może być poetą, ale poeta inżynierem – już nie.